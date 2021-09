Felieton Wojciecha Wężyka. Zamknijmy centrum Sopotu

W ramach pokuty za surowe oceny, które zdarza mi się formułować pod adresem sopockich władz, postanowiłem obejrzeć transmisję obrad Rady Miasta. Przyznam, że jeśli ta ekspiacja była adekwatna do moich win, to musiałem chyba rzeczywiście nieźle przeskrobać.

Najważniejszym punktem programu miała być dyskusja o wydłużeniu opłat za parkowanie w Sopocie. Czekałem na nią z zaciekawieniem, żeby ze szczerą wolą poprawy wsłuchać się w argumenty, jakich użyje władza celem złupienia z nas kolejnych pieniędzy. Nie zawiodłem się.

Już w pierwszym wystąpieniu wiceprezydenta Marcina Skwierawskiego usłyszałem, że władza w Sopocie jest po to, żeby mieszkańcom żyło się komfortowo – w domyśle, to właśnie dlatego podejmuje ona decyzję, której skutkiem będzie konieczność płacenia za parking do 22.00. To logika godna bohaterów niezapomnianej komedii „Miś”, ale w Sopocie niewiele jest mnie w stanie zadziwić. Wszak prezydent et consortes jest wielkim obrońcą demokracji i bardzo ceni płynącą z niej naukę o prawie większości do decydowania o wszystkim.