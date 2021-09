Felieton Wojciecha Wężyka. Sopot ciężko grzeszy w sprawie budżetu obywatelskiego

W 2018 r. w głosowaniu na budżet obywatelski wzięło udział 19% sopocian, rok później 16%, w ostatniej edycji zaledwie 13,5%. Ten najświeższy, bardzo marny wynik, prezydent Sopotu tłumaczył pandemią, ale jest to argumentacja absurdalna, bo można głosować przez Internet. Słowem, pies jest pogrzebany gdzie indziej.

Grzech pierwszy, to brak szacunku dla zgłaszających projekty. Wyobraźmy sobie zaangażowanego mieszkańca. Poświęca swój czas, wymyśla co chciałby zmienić w najbliższej okolicy, rozmawia z sąsiadami, wypełnia formularz, gdzie opisuje swój pomysł, wysyła i… nic. Zero. Zgłoszenie znika w czeluściach urzędu miasta. Nikt się nie odzywa, a delikwent aktywista nie ma pojęcia czy to, co zgłosił, nie zostanie przypadkiem zmienione przez urzędników wedle ich uznania lub po prostu utrącone „bo tak”.