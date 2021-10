Felieton Wojciecha Wężyka: Po co belfer pyta o Belfra

Interpelacja to narzędzie, które może świadczyć o dojrzałości demokracji lokalnej. Mieszkaniec ma problem? Idzie do radnego, a ten składa interpelację – czyli pyta włodarza, co jest przyczyną takiego, czy innego stanu rzeczy. To prosty mechanizm. Im większe zaangażowanie radnych, tym więcej interpelacji. W teorii.

Jakiś czas temu sprawdziłem, że w Sopocie od wybuchu pandemii, czyli mniej więcej od marca zeszłego roku, 20 radnych złożyło 35 interpelacji. Czyli jeden radny aktywizował się niecałe dwa razy na 14 miesięcy. To zaskakująco mało. Warto dodać, że w tej liczbie 19 zapytań złożyło dwóch radnych.

Do tej karygodnej bierności chyba wszyscy powoli przywykliśmy. Tym bardziej ciekawi nagła aktywność radnej z rządzącej Sopotem Platformy Sopocian, dotycząca budynku Belfer zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki. Miasto zgodziło się sprzedać tę piękną kamienicę Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, początkowo z 10-procentową bonifikatą, którą później jednak podniesiono aż do 50 procent. W zamian za taką szczodrość oczekiwano m.in. remontu. I właśnie jego brak przyczynił się do ożywienia radnej, która dopytuje Jacka Karnowskiego o przebieg prac i szczegóły zapisów w umowie.