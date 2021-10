Felieton Wojciecha Wężyka: Europa w naszym DNA

Zawsze zastanawiało mnie nadmierne manifestowanie „bycia w Europie”, bo dla mnie i mojej rodziny to było oczywiste, że do niej należymy. Patrzyłem na zdjęcia i obrazy moich przodków i widziałem twarze Europejczyków. Polaków. Bo między Europą, a Polską nie ma żadnej sprzeczności. My po prostu jesteśmy jej częścią, czy tego chcemy (jak większość z nas), czy nie – jak nieliczni. I dzieje się tak nie tylko ze względu na geografię, ale przede wszystkim w kontekście kulturowym. Historia polityki rzucała nami z kąta w kąt, poddając tę europejskość sądom carów i cesarzy, dyktatorów i ideologów. Sądom czasem brutalnym, krwawym i niesprawiedliwym. Ale historia cywilizacji Polaków, była zawsze po prostu europejska. To moja i Państwa historia.

To, co tę więź może przerwać, to nienawiść. W ciągu ostatnich dni nasza europejskość została poddana próbie przez tych, którzy tak bardzo chcą nas podzielić – przez polityków. Zbliżają się wybory, więc ten temat stanął na sztandarach. Jedni politycy mówią „chcą nas wyprowadzić”, drudzy podkreślają, że „nigdzie się nie wyprowadzamy”. Wszyscy, zgodnie mobilizują emocje swoich sympatyków, bez względu na konsekwencje. A tam, gdzie emocje pojawia się często nienawiść.