Felieton Wojciecha Wężyka. Dlaczego warto rozmawiać?

Konsultacje są najłatwiejszym i bardzo rozsądnym sposobem sondowania opinii mieszkańców . Dlatego są ważne, zarówno w małych sprawach - jak nowe rondo czy skrzyżowanie, jak i w tych fundamentalnych. Do takich należy niedawna wypowiedź Jacka Karnowskiego, który zadeklarował chęć sprowadzania do Sopotu uchodźców z Afganistanu. Czy tak istotna decyzja powinna pozostać w gestii prezydenta, czy też należy spytać o zdanie mieszkańców ? Ja nie mam wątpliwości, dlatego zaproponowałem zorganizowanie spotkań w każdej dzielnicy, w trakcie których władza będzie mogła wprowadzić nas w szczegóły swoich planów. Rozwiać wątpliwości i uspokoić tych z mieszkańców, którzy mają swoje mniej lub bardziej uzasadnione obawy. Czy prezydent skorzysta z takiej opcji, czas pokaże. Na razie wraz z medialnym wyciszeniem sporu wokół granicy, będącym konsekwencją wprowadzenia stanu wyjątkowego, zaangażowanie Jacka Karnowskiego w tę sprawę nagle mocno wystygło.

Wbrew pozorom takich możliwości wyrażenia swojego zdania wobec pomysłów władz mamy sporo. Miasto jest bowiem w wielu przypadkach wręcz zobligowane do różnorakich publicznych „wysłuchań”. Zanim dokumenty zmienią się w decyzje, trafiają do publicznej informacji umieszczone w Internecie lub wystawione w urzędzie. Ten system jest jednak w zasadzie martwy, a mieszkańcy rzadko korzystają z przywileju wyrażenia opinii. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim takie zaangażowanie kojarzy się z koniecznością wypełniania dokumentów, składania podpisów, pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu administracji. Mało kto ma na to czas i ochotę. Po drugie, zwykło się uważać, że skoro wybraliśmy przedstawicieli w postaci radnych, to nie musimy już się interesować szczegółami otaczającej nas rzeczywistości. Praktyka pokazuje, że to błąd.