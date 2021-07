Fatalny skok na główkę z małego molo w Sopocie. Wszystko na oczach ratowników! "Nie wysyłajmy zdrowego rozsądku na urlop!"

29 czerwca, ok. godz. 15.20, ratownicy zauważyli w czasie patrolu dzieci skaczące do wody z małego molo w Sopocie. Jako że to dość płytkie miejsce, postanowili zareagować i przypomnieć podstawowe zasady zachowania nad wodą.

Odwieziony do szpitala bez czucia w kończynach

- Niestety, w trakcie zwracania uwagi dzieciom, po drugiej stronie małego molo przebiegł mężczyzna, który skoczył do wody na główkę. Jak się okazało, to była bardzo zła w skutkach decyzja - poinformowało na Facebooku sopockie WOPR. - Mężczyzna wypłynął na powierzchnie nieprzytomny – nasi ratownicy natychmiast ruszyli z pomocą założyli kołnierz ortopedyczny i ustabilizowali mężczyznę na desce ortopedycznej, z związku z graniczącym z pewnością urazem kręgosłupa.

Na miejsce wezwano pogotowie. Jak dalej informuje WOPR, przytomnego mężczyznę, jednak bez czucia w kończynach, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego.