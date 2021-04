Fatalne popołudnie na drogach w Gdańsku. 23.04.2021 r. W ciągu dwóch godzin doszło do trzech poważnych zdarzeń

Awantura w mieszkaniu we Wrzeszczu. Rzucił się z nożem na własnego brata! Trafił do aresztu na trzy miesiące

Zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 30-letni mężczyzna, który zaatakował nożem własnego brata. Do awantury, która mogła się zakończyć tragicznie, doszło w jednym z mieszkań we Wrzeszczu. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.