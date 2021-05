Fani z Hiszpanii i Anglii opanowali centrum Gdańska. Bawią się przed finałem Ligi Europy Villarreal - Manchester United [nowe zdjęcia] Paweł Stankiewicz

Villarreal - Manchester United, 26.05.2021 r. Dziś Villarreal i Manchester United zagrają w meczu finałowym Ligi Europy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Kibice obu zespołów przed południem przylecieli do Gdańska, a z lotniska udali się do centrum miasta. Zobaczcie, jak bawili się na ulicach Gdańska. Zapraszamy do oglądania zdjęć.