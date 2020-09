Fame MMA 7 WYNIKI. Popek poddał Stiflera. Zwycięstwo El Testosterona oraz Linkimaster. Pięć powaleń w 10 walkach [WIDEO]

Starcie nr 2 to Łukasz Lupa - Marcin "Mielonidas" Makowski. Łukasz Lupa od samego początku narzucił duże tempo. Walkę zakończył w niecałą minutę, po skutecznym prawym sierpowym.

W walce nr 3 do oktagonu wyszli Marcin "El Testosteron" Najman i Dariusz "Lew" Kazimierczuk. Ku zaskoczeniu wszystkich górą okazał się Marcin Najman . Bywalec gal freak-fight uporał się z "Lwem" w minutę!

Paweł "Tybori" Tyburski - Arkadiusz "Aroy" Tańcula to szósta walka podczas Fame MMA 7. Paweł Tyburski okazał się w niej lepszy, a walkę po sześciu minutach musiał przerwać sędzia. Obydwaj zasłużyli na brawa za dobrą postawę w oktagonie.

Starcie numer 5 to Kamil "Hassi" Hassan - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. To także była walka rozłożona na trzy rundy. Jednogłośną decyzją sędziów wygrał ją Maksymilian Wiewiórka .

Tomasz Olejnik - Mariusz "Hejter" Słoński to czwarta walka gali Fame MMA 7. To było starcie godne wydarzeń z gatunku freak fight. Obydwaj w oktagonie rozpaczliwie walczyli, uderzali, ale górą ostatecznie okazał się Mariusz Słoński .

Siódma z dziesięciu zakontraktowanych walk to starcie kobiet: Marta "Linkimaster" Linkiewicz - Marta "Martirenti" Rentel. Górę wzięło tutaj doświadczenie Marty Linkiewicz, która po serii udanych ciosów skutecznie zniechęciła rywalkę. Starcie trwało ponad dwie minuty i po interwencji sędziego zostało przerwane. Wygrała "Linkimaster". Jej bilans w MMA to 3-1.

Za chwilę walka nr 8. Ale wcześniej dowiedzieliśmy się, że kolejną rywalką Marty Linkiewicz ma być Kamila Wybrańczyk, czyli partnerka Artura Szpilki. Współpracę z federacją Fame MMA ogłosił także reżyser Patryk Vega.

Dawid Malczyński kontra Wojciech Gola to kolejne starcie podczas Fame MMA 7 w Łodzi. Nie jest to walka zawodników przygotowanych do dużego wysiłku w oktagonie. Górą okazał się Dawid Malczyński. Gola - zdaniem lekarza - nie mógł kontynuować walki w trzeciej rundzie ze względu na kontuzję nogi.