Fame MMA 11. Borys Mańkowski i Norman Parke w walce wieczoru, a na stole ponad milion złotych. Karta walk kolejnej gali

Fame MMA 11 data i karta walk

Organizatorzy gali Fame MMA 11 pochwalili się, że w ciągu trzech pierwszych godzin od uruchomienia sprzedaży biletów wejściówki nabyło 1500 osób! Magnesem kolejnej gali jest Norman Parke, niedawny pogromca Kasjusza Życińskiego, oraz Borys Mańkowski. Obydwaj zmierzą się w niespotykanej dotąd w Polsce formule ulicznego boksu tzw. brudnego boksu. Walczyć będą przez 15 minut bez podziału na rundy. Co ważne, wystąpią w rękawicach do MMA. Według nieoficjalnych informacji za tę walkę zainkasują ok. 1,25 mln złotych. Pochodzący z Północnej Irlandii Parke może liczyć na gażę rzędu 125 tys. dolarów, a Mańkowski na wypłatę rzędu 260 tys. dolarów.

Fame MMA 11 to także aż 10 debiutów w federacji. Wydarzenie zaplanowane na sobotę, 2 października 2021 roku będzie z pewnością szeroko komentowane w wirtualnym świecie. Nie brakuje w nim bowiem popularnych youtuberów i influencerów.