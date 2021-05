Fame MMA 10 WYNIKI. Pasy mistrzowskie dla Marty Linkiewicz i Adriana Polańskiego. Arkadiusz Tańcula pod tlenem po wygranej walce (raf)

Fame MMA 10 to gala, w której udało się po raz kolejny stworzyć bardzo ciekawą kartę walk. Prezentujemy wyniki starć w oktagonie w sobotę, 15 maja 2021 roku. Kto dostanie sztabkę złota za walkę wieczoru? To nagroda wyceniana na ok. 200 tysięcy złotych.