Fame MMA 10 NA ŻYWO. Dwie pierwsze walki za darmo. Don Kasjo kontra Norman Parke. 15 maja w Łodzi nie zabraknie emocjonujących walk

Fame MMA 10 za darmo

Organizatorzy gali Fame MMA 10 udostępnią za darmo dwie pierwsze walki z karty. Na oficjalnym kanale na YouTube będzie można zobaczyć w akcji Michała Gałę i Mikołaja Śmieszka. Oprócz nich w oktagonie za darmo będzie można oglądać starcie Dawida Ambroziaka z Piotrem Szczurkiem.

Fame MMA 10 na żywo 15.05.2021

Przed nami kolejna dawka sportowych emocji związanych z organizacją gali z gatunku freak fight. Federacja Fame MMA konsekwentnie pracuje nad promocją swoich gwiazd. Szuka przez to własnego miejsca na sportowej mapie Polski. Gale przyciągają coraz ciekawszych zawodników, a i poziom ich przygotowania coraz bardziej zbliżony jest do tego odpowiadającego profesjonalnym standardom. Z chęci niebezpiecznej zabawy, u części zawodników, przeradza się to w zdrowszy styl życia i podporządkowanie planu dnia pod wyzwania wynikające z bardzo wyczerpującego sportu.