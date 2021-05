Fame MMA 10 NA ŻYWO. Don Kasjo kontra Norman Parke. 15 maja w Łodzi nie zabraknie emocjonujących walk

Fame MMA 10 na żywo 15.05.2021

Przed nami kolejna dawka sportowych emocji związanych z organizacją gali z gatunku freak fight. Federacja Fame MMA konsekwentnie pracuje nad promocją swoich gwiazd. Szuka przez to własnego miejsca na sportowej mapie Polski. Gale przyciągają coraz ciekawszych zawodników, a i poziom ich przygotowania coraz bardziej zbliżony jest do tego odpowiadającego profesjonalnym standardom. Z chęci niebezpiecznej zabawy, u części zawodników, przeradza się to w zdrowszy styl życia i podporządkowanie planu dnia pod wyzwania wynikające z bardzo wyczerpującego sportu.

Fame MMA 10 walki

Gwiazdami Fame MMA nr 10 będą Kasjusz "Don Kasjo" Życiński oraz Norman Parke (Irlandia Północna), którzy zmierzą się w walce wieczoru. Przed nimi show mogą dać Marcin Dubiel oraz Cezary Nykiel. O pas mistrzowski kobiet rywalizować będą natomiast Kamila Wybrańczyk oraz Marta Linkiewicz.