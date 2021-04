Fałszywe smsy z prośbą o dopłatę za prąd. "Nie klikajmy w nie odruchowo"

Zmiany w 500 plus w 2021 roku! Kiedy złożyć wniosek i jakie są aktualne terminy wypłat z programu wsparcia rodzin z dziećmi [27.04.2021 r.]

Zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. To najsłynniejszy program rodzinny rządu. Dzięki niemu wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia otrzymują pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że jeśli chcemy otrzymać wsparcie finansowe, to musimy każdego roku złożyć wniosek. Dotychczas odbywało się to co roku w tym samym czasie. W 2021 roku zaszła pewna zmiana w tej kwestii. Co z 500 plus w 2021 roku? Czy można spodziewać się dużych zmian? Czy świadczenie to ulegnie likwidacji? Sprawdźcie najważniejsze informacje o wypłacie 500+.