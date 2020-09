Fala zanieczyszczeń z Czajki pod koniec tygodnia dotrze na Pomorze. Brzegi Wisły będą patrolowane

W poniedziałek, 31 sierpnia fala zanieczyszczeń dotarła do Płocka. Następnie wody Wisły z zanieczyszczeniami znajdą się w zbiorniku retencyjnym we Włocławku i stamtąd dopiero będą "wypuszczane" dalej, w kierunku ujścia Wisły do morza. Zanim dotrą na Pomorze, spodziewać się ich mogą władze Torunia.

- Fala dotrze na Pomorze, w okolice Tczewa, pod koniec tygodnia, szacować można, że będzie to czwartek lub piątek - informuje Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (instytucja wchodząca w skład Wód Polskich). - Poziom wody w Wiśle jest niski, co spowalnia przemieszczanie się zanieczyszczeń z Czajki.

Bogusław Pinkiewicz podkreśla, że pracownicy Wód Polskich będą w najbliższych dniach patrolować pomorski odcinek brzegów Wisły.