Facebook i Telus International otwierają w Gdańsku centrum wsparcia dla MŚP MT

Telus International ma oddział w Olivia Business Centre mat. prasowe

Facebook we współpracy z Telus International otworzył w Gdańsku “Centrum operacyjne” – miejsce stworzonego po to, by wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz reklamodawców z Europy Środkowo-Wschodniej. Pracownicy centrum udzielać będą wsparcia w kilku językach – w 2021 po rosyjsku i polsku, a od 2022 roku także po czesku, rumuńsku, węgiersku, niemiecku i angielsku.