F-35 w Malborku. Tym razem Holendrzy będą stacjonowali w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Od kiedy?

Malbork. Były Eurofightery, będą F-35

Działania NATO są konsekwencją otwartej agresji Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego 2022 roku. Jednych z elementów strategii jest strzeżenie wschodnich granic sojuszu przez zwiększone siły powietrzne. Dlatego do Polski przysyłane są kontyngenty zagraniczne, by w ramach NATO Air Shielding wspierać dyżur bojowy w naszym kraju oraz Baltic Air Policing nad Litwą, Łotwą i Estonią, które nie mają swojego lotnictwa wojskowego.

Dopiero co, na początku grudnia, Malbork opuścił kontyngent Włoskich Sił Powietrznych (Aeronautica Militare), który przez cztery miesiące stacjonował w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego z czterema Eurofighterami Typhoon. Już wiadomo, że w tym samym celu za miesiąc pojawią się Holendrzy z ośmioma samolotami V generacji F-35, by pełnić misję w lutym i marcu 2023 r.

Jak informują Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne (Koninklijke Luchtmacht), cztery myśliwce będą wykorzystywane do reagowania w przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią. Tu chodzi oczywiście o przechwytywanie rosyjskich samolotów, które celowo zbliżają się do przestrzeni powietrznej NATO, nie komunikując się z kontrolą lotów, nie zgłaszając planu lotu lub latają z wyłączonymi transponderami, co nie pozwala na ich lokalizację i identyfikację.