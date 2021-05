eWinner 2 Liga. Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice. Adrian Błąd i błędy obrońców "Chojny" zadecydowały o przykrej porażce ZDJĘCIA

Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice 28.05.2021

Piątkowe popołudnie w Chojnicach miało wskazać drużynę, która zasługuje na bezpośredni awans do Fortuny 1 Ligi. Wobec niedawnego przypieczętowania promocji przez Górnika Polkowice do obsadzenia jest jeszcze jedno miejsce. Największe apetyty na jego zajęcie wykazywały do tej pory GKS Katowice i Chojniczanka Chojnice. Obie te drużyny spotkały się właśnie w piątek, 28 maja na stadionie przy ul. Mickiewicza.

Już pierwsza połowa spotkania pokazała, że bliżej tego celu będzie katowicka jedenastka. Znany z gry w Zagłębiu Lubin i Arce Gdynia Adrian Błąd huknął w 23 minucie zza pola karnego i Paweł Sokół mógł tylko zobaczyć, jak futbolówka wpada do jego bramki. 10 minut później było już 2:0 dla przyjezdnych, a tym razem na zmianie wyniku zadecydował... błąd linii defensywnej "Chojny". Zagranie wzdłuż pola karnego przejął Filip Kozłowski i podwyższył stan meczu.