eWinner 1 Liga Żużlowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk w play-offach z Wilkami Krosno. TŻ Ostrovia zmierzy się z ROW-em Rybnik

Play-offy w 1 Lidze Żużlowej 2021

Cellfast Wilki Krosno sensacyjnie wygrały rundę zasadniczą eWinner 1 Ligi Żużlowej. Beniaminek miał piorunujący początek sezonu, ale pierwsze miejsce w tabeli zapewnił sobie dopiero po zwycięstwie nad ROW-em Rybnik w ostatnim meczu 14. kolejki.

Wilki Krosno zmierzą się w play-offach ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk. Drużynę menedżera Eryka Jóźwiaka taka wiadomość powinna cieszyć, bo beniaminek jest jedyną ekipą z czołówki ligi, z którą gdańszczanie poradzili sobie dwukrotnie w zasadniczej części sezonu. W fazie zasadniczej Zdunek Wybrzeże wygrało na wyjeździe 46:44, natomiast w Gdańsku 50:40.

eWinner 1 Liga Żużlowa. Terminarz i tabela w sezonie 2021

Rywalizacja w play-offach rozgrywana będzie w formie dwumeczu. Zdunek Wybrzeże Gdańsk podejmie Wilki Krosno 4-5 września, a tydzień później dojdzie do rewanżu na Podkarpaciu. W drugiej parze ROW Rybnik zmierzy się na początek przed swoją publicznością z TŻ Ostrovią, a następnie rywalizacja przeniesie się do Ostrowa Wielkopolskiego. Zwycięzcy tych meczów zmierzą się w wielkim finale, którego stawką będzie awans do PGE Ekstraligi.