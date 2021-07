eWinner 1 Liga Żużlowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Aforti Start Gniezno 52:37. Cenna wygrana, która przedłuża nadzieję na play-offy

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Aforti Start Gniezno 18.07.2021

Cechy wolicjonalne to w sporcie rzecz nadrzędna. Żużlowcy Startu Gniezno przyjechali w niedzielę do Gdańska po sromotnej porażce w Bydgoszczy (28:62 w zaległym meczu 5. kolejki). Ta porażka kosztowała ekipę z pierwszej stolicy Polski utratę szans na skuteczną walkę o awans do play-offów. A o udziale w najważniejszej fazie tego sezonu wciąż marzą w Gdańsku. Zawodnicy Eryka Jóźwiaka byli więc po drugiej stronie tej emocjonalnej huśtawki.

I od początku niedzielnego meczu gdańszczanie udowadniali, że chcą powalczyć o trzy punkty. Aby o zrobić musieli zniwelować stratę 11 punktów z pierwszego, wyjazdowego spotkania ze Startem. Po dwóch pierwszyh biegach gospodarze prowadzili 9:3. W czwartym Marcel Studziński zaliczył upadek, w efekcie którego 20-latek z Gniezna został przewieziony kartką do szpitala. W powtórce Krystian Pieszczek i Piotr Gryszpiński pojechali na 5:0 (dwaj zawodnicy Startu zostali wykluczeni), Wybrzeże wyszło na prowadzenie 17:6 i już odrobiło stratę z pierwszego spotkania.