eWinner 1 Liga Żużlowa. Wybrzeże Gdańsk odjechało najsłabsze spotkanie w sezonie 2021. Brutalnie rozbite w Bydgoszczy przez Polonię

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 5.07.2021

- Trzeba być cały czas skoncentrowanym, aby nasza praca, która została wykonana, nie została zaprzepaszczona. Mamy swoje spostrzeżenia dotyczące toru. Start równy, ścieżka po zewnętrznej, tak jak prawdopodobnie w poprzednich meczach. Na to jesteśmy przygotowani i mamy nadzieję, że gospodarzom napsujemy trochę krwi - powiedział przed spotkaniem przed kamerami nSport+ Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunka Wybrzeża Gdańsk.

Niespodziewanie Grzegorz Zengota wrócił do składu Polonii po kontuzji barku. I to on, wspólnie z Danielem Jeleniewskim, znakomicie rozpoczęli poniedziałkowe spotkanie, wygrywając 5:1. Po biegu juniorskim gdańszczanie mieli już nietęgie miny, bo znów gospodarze zwyciężyli i prowadzili w tym momencie 10:2! W trzecim biegu wydawało się, że karta musi się odwrócić, bo w składzie Wybrzeża pojawili się na torze Krystian Pieszczek i Wiktor Kułakow. Tyle tylko, że lider gdańskiej drużyny przyjechał ostatni, a Polonia podwyższyła prowadzenie na 14:4!