eWinner 1 Liga Żużlowa. Terminarz i tabela sezonu 2021. Wilki Krosno na czele stawki, a za nimi Orzeł Łódź

1 Liga Żużlowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Żużlowy klasyk w sobotę, 24 kwietnia o godz. 14

eWinner 1 Liga Żużlowa 2021. Spotkania żużlowych klubów z Gdańska i Bydgoszczy od lat elektryzują kibiców. Do tej pory doszło już do 90 meczów, w których częściej górą była Polonia. 91. spotkanie w historii będzie okazją do zmiany statystyk. A mecz w Gdańsku zaplanowano w sobotę, 24 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00.