eWinner 1 Liga Żużlowa. ROW Rybnik - Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Od wyniku tego spotkania zależy udział gdańszczan w play-offach Rafał Rusiecki

11 kwietnia w Gdańsku ROW zremisował z Wybrzeżem 45:45. Jak będzie w rewanżu w Rybniku? Karolina Misztal

eWinner 1 Liga Żużlowa 2021. Dwie kolejki pozostały do końca sezonu zasadniczego. Pięć zespołów jest zainteresowanych czterema czołowymi miejscami w tabeli. Dadzą one możliwość rywalizacji w play-offach, które zadecydują o awansie do PGE Ekstraligi. Emocji swoim kibicom dostarczają żużlowcy Zdunka Wybrzeża Gdańsk. W sobotę, 31 lipca o godz. 16.00 pojadą oni w Rybniku z mijescowym ROW-em.