eWinner 1 Liga Żużlowa. Kompromitacja Wybrzeża Gdańsk z Orłem Łódź na oczach ponad 2 tysięcy kibiców na trybunach ZDJĘCIA

Przygotowania do finału Ligi Europy w Gdańsku. Jak zmienia się przygotowywana na to wielkie wydarzenie Arena Gdańsk ZDJĘCIA

Finał Ligi Europy w Gdańsku to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce w 2021 roku. Z trybun mecz Manchesteru United i Villarrealu CF będzie mogło na żywo oglądać 9,5 tysiąca widzów. Przed telewizorami zasiądą natomiast miliony kibiców, bo obraz z tego finału transmitowany będzie w 80 krajach. Jak na to święto futbolu zmienia się Arena Gdańsk? O to opowiada nam Łukasz Wysocki, prezes spółki zarządzającej obiektem.