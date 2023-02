Ewakuacja medyczna na Bałtyku. Statek SAR transportuje rannego mężczyznę do portu w Gdańsku!

W godzinach wieczornych ratownicy z MSPiR SAR zostali wezwani do pomocy członkowi załogi statku ISA, który znajdował się na redzie Portu Gdańsk. Udzielenie pomocy rannemu mężczyźnie było o tyle utrudnione, że w normalnym podejściu do statku przeszkadzało wzbudzone morze i wysoka fala.

- Z pokładu statku ISA ewakuowany został mężczyzna, który najprawdopodobniej złamał na rękę - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" dyrektor MSPiR SAR Sebastian Kluska. - Nielotna pogoda sprawiła, że inspektorzy w morze, zamiast śmigłowca musieli wysłać jednostkę m/s "Sztorm". Nasz statek miał przybić do jednostki ISA, stamtąd podjąć mężczyznę wymagającego ewakuacji medycznej i dostarczyć go na brzeg. To jednak okazało się niemożliwe ze względu na stan morza. Na miejscu trzeba było spuścić małą łódź R3, która potem z pokładu statku zabrała poszkodowanego. Mężczyzna trafił m/s "Sztorm", a stamtąd do karetki, która czekała na brzegu w porcie.