Ewakuacja Jastarni (31.05.2022). Z portu usunęli ćwierćtonowy niewybuch z czasów II wojny. To radziecka bomba | ZDJĘCIA

Akcja wydobywania niewybuchu w Jastarni zakończyła się ok. południa. To dużo szybciej niż planowano - informują służby. Przypomnijmy, że teoretycznie mogła potrwać do godz. 15.

- Bombę udało się wyciągnąć i przetransportować poza Jastarnię - potwierdza burmistrz Tyberiusz Narkowicz. - Dla nas to bardzo dobra wiadomość, bo i my, i Urząd Morski mamy sporo prac do wykonania w naszym porcie.

Policja z powiatu puckiego, która w czasie zarządzonej ewakuacji patrolowała ulice Jastarni, też już zawija do macierzystych komend.

- Wszystko skończyło się spokojnie. Z mieszkańcami i turystami nie mieliśmy problemów - podsumowuje mł. asp. Łukasz Brzeziński, oficer prasowy KPP w Pucku.