Ewakuacja Harcerskiej Bazie Obozowej Czernica. 7 osób wypadło z kajaków! Na szczęście skończyło się tylko na strachu

Poniedziałkowa burza ominęła centrum Chojnic, ale dała się we znaki mieszkańcom i turystom w północnej części powiatu. Prawdziwą lekcję odpowiedzialności przeszli organizatorzy, komendanci, harcerze i wolontariusze z chorągwi gdańskiej, mazowieckiej i śląskiej, przebywający na obozie harcerskim w Harcerskiej Bazie Obozowej w Czernicy w gminie Brusy. Baza Czernica Hufca ZHP Gdynia położona jest nad jeziorem Dybrzk na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i na skraju Parku Narodowego Bory Tucholskie. Baza znajduje się w lesie, 4 kilometry od drogi.

Kilkoro uczestników tego obozu (wolontariusze) w wyniku podmuchu wiatru wypadło z kajaków do wody. Na szczęście jeszcze przed przyjazdem służb sami bezpiecznie dotarli do brzegu, gdzie zaopiekowali się nimi ratownicy. Silny wiatr przewrócił i zniszczył też kilkanaście namiotów na terenie obozowiska. Na szczęście uczestnicy obozu wcześniej przeszli do bezpiecznego murowanego budynku.