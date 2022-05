Eurowizja. TOP 10 występów Polaków. Kto był najlepszy? WIDEO Agnieszka Kostuch

Eurowizja 2022 coraz bliżej. W najbliższy czwartek, 12 maja, Krystian Ochman powalczy o wejście do finału konkursu, który zaplanowano na sobotę, 14 maja. Chociaż Polska od 28 lat walczy o zwycięstwo, do tej pory reprezentantowi naszego kraju nie udało się wygrać. Czy Polakowi uda się to zmienić? Czas pokaże. Zanim to jednak nastąpi, przypominamy TOP 10 występów Polaków na Eurowizji. Zobaczcie, kto do tej pory okazał się najlepszy.