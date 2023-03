Eurowizja. TOP 10 występów Polaków. Kto był najlepszy? Jak wypadali Polacy? Czy udało się pobić Edytę Górniak? WIDEO

Konkurs Eurowizji - od kiedy jest organizowany?

Konkurs Piosenki Eurowizji to telewizyjne widowisko muzyczne, które jest organizowane od 1956 r . Jest najpopularniejszym i najdłużej trwającym programem na świecie. Dowodem może być fakt, że 23 maja 2015 r. został wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako „najdłużej transmitowany coroczny konkurs muzyczny w historii.”

Kraje Wielkiej Piątki w Eurowizji. Kim są?

Od kilku lat finał Eurowizji składa się z trzech koncertów - dwóch półfinałów (w każdym do kolejnego etapu wybieranych jest 10 najlepszych) oraz finału, w którym rywalizuje ze sobą 25 lub 26 państw (reprezentant organizatora oraz przedstawiciel krajów Wielkiej Piątki).

Jakie kraje wchodzą do Wielkiej Piątki? To przedstawiciele państw, które płacą największe składki do Europejskiej Unii Nadawców: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy.