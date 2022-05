Eurowizja 2022: finał. Krystian Ochman walczy o zwycięstwo. Czy Polska wygrała Eurowizję? Wyniki

Eurowizja 2022: finał. Krystian Ochman walczy o zwycięstwo. Który wystąpi? Które miejsce zajęła Polska? Kto zwyciężył w konkursie? Materiał aktualizowany na bieżąco.

Eurowizja 2022: relacja z finału. Sprawdź, kto już wystąpił

•23:23 Trwa głosowanie w finale Eurowizji 2022. By umilić widzom czas oczekiwania, na scenie pojawił się zespół Maneskin, zwycięzca zeszłorocznego konkursu. Przypominamy występ, który przyniósł grupie wygraną w Rotterdamie.

•23:15 Głosowanie ruszyło. Przypominamy, że z Polski nie można oddać głosów na Krystiana Ochmana. •23:11 Jako ostatni w finale Eurowizji zaprezentował się reprezentant Estonii, Stefan. Zaśpiewał piosenkę "Hope". •23:08 Przedostatnia na scenie pojawila się reprezentantka Serbii, Konstrakta. Wykonała piosenkę "In Corpore Sano".

Rozwiń

•23:03 Na scenie pojawił się Krystian Ochman, który reprezentuje Polskę. Wykonał piosenkę "River". Na scenie pojawił się w towarzystwie tancerek, które miały maski na twarzy.

Rozwiń

•22:57 Potem nadszedł czas na uczestnika z Wielkiej Brytanii. Kraj reprezentuje Sam Ryder, który cieszy się sporą popularnością w sieci. Jego profil na TikToku śledzi 12 mln osób. W konkursie wykonał utwór "SPACE MAN".

Rozwiń

•22:51 Jako dwudziesty pierwszy wystąpił reprezentant Australii, Sheldon Riley . Zaśpiewał piosenkę "Not The Same". Chociaż przez większość utworu występował w masce, pod koniec ją zdjął.

Rozwiń

•22:45 Na scenie pojawiła się kolejna faworytka. Mowa o reprezentantce Szwecji, Cornelii Jakobs. Wykonała piosenkę "Hold Me Closer".

Rozwiń

•22:40 Na scenie pojawił się zespół z Mołdawii Zdob şi Zdub & Advahov Brothers. Wykonał piosenkę "Trenulețul", w której nie brakowało folkowych elementów.

Rozwiń

•22:36 W barwach Islandii wystąpiły siostry, które tworzą zespół Systur. Wykonały piosenkę "Með Hækkandi Sól", która traktuje o nadziei wschodzącego słońca.

Rozwiń

•22:33 Po krótkiej przerwie nadszedł czas na reprezentantkę Grecji. Amanda Georgiadi Tenfjord, bo o niej mowa, swoją przygodę z muzyką rozpoczęła od gry na fortepianie. Pierwszy singiel wydała w wieku siedemnastu lat. W konkursie wykonała piosenkę "Die Together".

Rozwiń

•22:29 Jak przekazali prowadzący, występy wszystkich uczestników tegorocznej Eurowizji znajdą się na płytach CD i DVD. Wkrótce trafią one do sprzedaży. •22:26 Reprezentant Belgii, Jérémie Makiese, nie tylko interesuje się muzyką, ale także sportem. Jest bramkarzem w lokalnej drużynie. W konkursie wykonał piosenkę "Miss You".

Rozwiń

•22:22 Nadir Rustamli także pochodzi z domu, w którym gościła muzyka. Jego tata gra na gitarze, mama jest nauczycielką gry na pianinie. Reprezentant Azerbejdżanu wykonał utwór "Fade To Black".

Rozwiń

•22:17 Przed publicznością wystąpiła Monika Liu. Artystka pochodzi z muzykalnej rodziny. Chociaż jej rodzice nie chcieli, by poszła w ich ślady, postawiła na swoim. Reprezentantka Litwy zaśpiewała piosenkę "Sentimentai".

Rozwiń

•22:13 Jako trzynasty zaśpiewał Malik Harris, który wykonał piosenkę "Rockstars". Piosenkarz reprezentował Niemcy.

Rozwiń

•22:07 Na scenie pojawili się reprezentacji Ukrainy, Kalush Orchestra. Wykonali piosenkę "Stefania". Muzycy są uważani za faworytów tegorocznej edycji. Gdy ich występ dobiegł końca, zwrócili się z ważnym apelem.

Ratujcie Azovstal! Ratujcie teraz Mariupol! - wezwał lider grupy.

Rozwiń

•22:04 Jako 11 wystąpiła reprezentantka Holandii, S10. Artystka jest chwalona za odważne i szczere teksty. Dla europejskiej publiczności wykonała piosenkę "De Diepte".

Rozwiń

•21:59 Na scenie pojawiła się Chanel, która wystąpiła w barwach Hiszpanii. Zaśpiewała utwór "SloMo". Dodajmy, że piosenkarka jest nie tylko świetną wokalistką, a także tancerką. Wystąpiła w kilku musicalach.

Rozwiń

•21:55 Na scenie pojawił się duet Mahmood & Blanco. Muzycy reprezentują kraj gospodarzy. Wykonali piosenkę "Brividi".

Rozwiń

•21:46 Kilka miesięcy temu Armenia zwyciężyła w konkursie Eurowizji Junior. Sukces próbuje powtórzyć Rosa Linn, która walczy o wygraną w finale Eurowizji 2022. Wykonała piosenkę "Snap".

Rozwiń

•21:41 Kolejni zaprezentowali się reprezentanci Norwegii, Subwoolfer. Wykonali piosenkę "Give That Wolf A Banana". Podobno muzycy podczas tworzenia utworu, inspirowali się historią "Czerwonego Kapturka".

Rozwiń

•21:38 Czas na Francję, którą w tym roku reprezentują Alvan & Ahez. Zaśpiewali piosenkę Fulenn, którą wykonali w języku bretońskim.

Rozwiń

•21:33 Kolejnym uczestnikiem, który wystąpił przed publicznością, był występujący w barwach Szwajcarii Marius Bear. Wykonał utwór Boys Do Cry.

Rozwiń

•21:29 Przed publicznością w Turynie zaprezentował się zespół The Rasmus, który reprezentuje Finlandię. Jego kariera rozpoczęła się 1994. W 2003 roku wydali piosenkę "In the shadows", która stała się ich wizytówką. W konkursie wystąpili z utworem Jezebel.

Rozwiń

•21:25 Nadszedł czas na artystkę z Portugalii, MARO. Na co dzień piosenkarka dzieli swój czas między Portugalię, a Stany Zjednoczone. Pracuje m.in. z Erikiem Claptonem, który zachwycił się jej wersją piosenki "Tears in heaven". Dla europejskiej publiczności wykonała piosenkę "Saudade, Saudade".

Rozwiń

•21:19 Czas na uczestnika z Rumunii. Barwy tego kraju reprezentuje WRS. Zaśpiewał piosenkę Llámame. Wystąpił w towarzystwie profesjonalnych tancerzy.

Rozwiń

•21:16 Na scenie pojawił się pierwszy wykonawca tegorocznej Eurowizji — zespół z Czech, We Are Domi. Muzycy poznali się na studiach w Wielkiej Brytanii. Aktualnie mieszkają w Pradze. Wykonali piosenkę "Lights Off".

Rozwiń

•21:12 Na scenie pojawili się prowadzący. Finał Eurowizji 2022 prowadzą Mika, Laura Pausini, Alessandro Cattelana. •21:06 Na scenie prezentują się uczestnicy tegorocznego finału. Wśród nich nie zabrakło też Krystiana Ochmana, który przypomnijmy, wystąpi jako 23. •21:03 Na scenie występuje Laura Pausini, która jest nie tylko włoską gwiazdą, ale także jedną z prowadzących tegoroczny koncert. •21:00 Finał Eurowizji 2022 wystartował. Konkurs, dla widzów TVP, komentują Aleksander Sikora i Marek Sierocki.

Rozwiń

Eurowizja 2022: Krystian Ochman dotarł do finału

Krystian Ochman jest jednym z 25 finalistów tegorocznej Eurowizji. Awans wywalczył w drugim półfinale, który odbył się w czwartek, 12.05. Wykonał piosenkę "River", a jego śpiew zachwycił słuchaczy. Internauci nie szczędzili komplementów pod adresem Polaka.

Eurowizja 2022: finał. Kolejność występów. Która Polska? Który Krystian Ochman?

Finał Eurowizji rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz na stronie internetowej Eurowizji, a także śledzić na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco aktualizować ten materiał.

Polska w finale Eurowizji 2022 wystąpi jako 23. Kolejność występów prezentuje się następująco.

Czechy: We Are Domi – Lights Off

Rumunia: WRS – Llámame

Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Szwajcaria: Marius Bear – Boys Do Cry

Francja: Alvan & Ahez – Fulenn

Norwegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Armenia: Rosa Linn – Snap

Włochy: Mahmood & Blanco – Brividi

Hiszpania: Chanel – SloMo

Holandia: S10 – De Diepte

Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania

Niemcy: Malik Harris – Rockstars

Litwa: Monika Liu – Sentimentai

Azerbejdżan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

Grecja: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól

Mołdawia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Szwecja: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Wielka Brytania: Sam Ryder – SPACE MAN

POLSKA: Ochman – River

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Estonia: Stefan – Hope

Czy Polska wygrała w finale Eurowizji 2022? Jak poradził sobie Krystian Ochman?

Na ten moment wyniki Eurowizji 2022 nie są znane. Jak tylko się pojawią, zaktualizujemy tę informację.

Eurowizja 2022: finał, wyniki. Typowania bukmacherów

Chociaż wyniki finału Eurowizji 2022 na razie nie są znane, bukmacherzy już mają swoich faworytów. Ich zdaniem największe szanse na wygraną ma zespół z Ukrainy. Tuż za nim znalazł się wykonawca z Wielkiej Brytanii, potem ze Szwecji. Polak w ich typowaniach uplasował się dopiero na ósmym miejscu.

Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania Wielka Brytania: Sam Ryder – SPACE MAN Szwecja: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Włochy: Mahmood & BLANCO – Brividi Hiszpania: Chanel – SloMo Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano Grecja: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Polska: Ochman – River Norwegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Holandia: S10 – De Diepte