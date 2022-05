Eurowizja 2022: finał. Krystian Ochman walczy o zwycięstwo. Czy Polska wygrała Eurowizję 2022? Wyniki

Eurowizja 2022: relacja z finału. Sprawdź, kto już wystąpił

Kolejni zaprezentowali się reprezentanci Norwegii, Subwoolfer. Wykonali piosenkę "Give That Wolf A Banana" . Podobno muzycy podczas tworzenia utworu, inspirowali się historią "Czerwonego Kapturka" .

Kolejnym uczestnikiem, który wystąpił przed publicznością, był występujący w barwach Szwajcarii Marius Bear . Wykonał utwór Boys Do Cry .

•21:29

Przed publicznością w Turynie zaprezentował się zespół The Rasmus, który reprezentuje Finlandię. Jego kariera rozpoczęła się 1994. W 2003 roku wydali piosenkę "In the shadows", która stała się ich wizytówką. W konkursie wystąpili z utworem Jezebel.