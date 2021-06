Europejskie puchary. Co i kiedy w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i nowo powstałej Lidze Konferencji Europy

Start w europejskich pucharach to dla większości klubów piłkarskich nobilitacja i realna szansa na duże wpływy do klubowej kasy. O tym, jak trudno obecnie zakwalifikować się do fazy grupowej świadczy fakt, że polski kluby występują na tym etapie epizodycznie. Od sezonu 2021/2022 mistrzowie Polski mogą przystępować do eliminacji Ligi Mistrzów, ale już pozostałe drużyny z PKO Ekstraklasy do nowo powstałej Ligi Konferencji Europy.

Liga Konferencji Europy. UEFA wyciąga rękę do najsłabszych lig kontynentu. Na czym polegać będą nowe rozgrywki klubowe

Słabe występy w Europie wpływają na kiepski ranking ligi, a to przekłada się na fakt, że w kolejnych sezonach nasze kluby nie są rozstawione w losowaniach i trafiają mocnych przeciwników. Niełatwym wyjściem z tej patowej sytuacji byłoby odniesienie sukcesu przez co najmniej dwa kluby, a przede wszystkim regularna gra chociażby w fazie grupowej rozgrywek prowadzonych przez UEFA.