Europejski Kongres Finansowy za nami. Przed gospodarką trudne czasy mierzenia się z inflacją i skutkami wojny

Trzy dni dyskusji ekonomistów i polityków można zwieńczyć konkluzją, że lata szybkiego wzrostu gospodarczego za nami. Dzisiaj świat wchodzi w turbulencje związane z kryzysem globalizacji, zakłócenia w łańcuchach dostaw, kryzysem żywnościowym i energetycznym oraz destabilizacja geopolityczną. Efektem jest m.in. wysoka inflacja

Inflacja to największe zagrożenie dla gospodarki na całym świecie. Na razie jednak nie ma zgody co do tego jak z nią walczyć, bo nie jest też całkowicie pewne, czym globalny wzrost cen został spowodowany. Pewne jest tylko to, że przed inflacją trzeba chronić najbiedniejszych i utrzymać za wszelką cenę wiarygodność banków centralnych – twierdzą uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego.

– Musimy przeprowadzić dezinflację, ale jak ją przeprowadzić, by nie doprowadzić do głębokiej recesji i do głębokiego, i trwałego zbiednienia społeczeństwa. Czy to jest właśnie „trójca niemożliwa”? – mówił Jerzy Hausner, przewodniczący rady programowej Open Eyes Economy Summit, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-16.