Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. "Solidarność" wykluczona?

Rozmowa z Marine Le Pen ukazała się także we francuskojęzycznej wersji portalu Tysol.fr. Publikacja wywiadu nie przypadła do gustu francuskim związkom zawodowym, które złożyły skargę do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Podobną narrację przyjął m.in. francuski dziennik "Le Monde". EKZZ natomiast wszczęła postępowanie wyjaśniające. Francuskie związki oskarżają „Solidarność” o wspieranie prawicowych kandydatów na prezydenta Francji. Do centrali „Solidarności” wpłynęły trzy listy protestacyjne, w każdym z nich polskiemu związkowi zarzuca się wspieranie skrajnej prawicy, wspieranie łamania wolności słowa, czy nawet zdradę ideałów.