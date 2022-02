Eurojackpot: zmiana zasad. Od kiedy? Ile będą wynosić wygrane? Kiedy losowania?

Na czym polega Eurojackpot?

Eurojackpot to gra liczbowa, w której biorą udział gracze z osiemnastu państw europejskich, w tym z Polski. Zasady są proste – należy wytypować 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb . Osoba, której się to uda, może zgarnąć nawet kilkaset milionów złotych .

Eurojackpot: zmiana zasad. Od kiedy?

Od 19 marca 2022 roku zostaną wprowadzone istotne zmiany. Jedną z nich dotyczy obstawianych liczb. Gracze będą typowali 2 z 12 liczb z drugiego zbioru , a nie jak do tej pory z 10 liczb . Pierwsze piątkowe losowanie w nowej formule odbędzie się 25 marca , a pierwsze wtorkowe 29 marca .

Eurojackpot: zmiana zasad. Losowanie dwa razy w tygodniu

Zmienią się też terminy losowania. Oprócz piątku (między godziną 20:00 a 21:00), odbędą się one też we wtorki (między godziną 20:15 a 21:00). W dniu losowania zakłady będzie można zawierać do godziny 19:00