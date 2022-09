EuroBasket 2022. Zacięty mecz 1/8 finału Polska - Ukraina. Biało-czerwoni górą! Zameldowali się w ćwierćfinale

- Chcemy zostać skromni, nie chcemy być gwiazdami mediów. Jesteśmy drużyną koszykówki, to zespołowy sport. Teraz wygrywamy jako zespół, nie jako indywidualności. Chcemy ciągle pozostać drużyną. Ja jako kapitan zrobię wszystko, aby tak się stało. Brak awansu na mistrzostwa świata był dla nas ciosem. W dwóch pierwszych okienkach popełniliśmy błędy i nie daliśmy sobie szans na wyjście z grupy. Teraz idziemy krok po kroku, rozegraliśmy kilka dobrych spotkań. Mamy szanse na awans do kwalifikacji. W tym momencie o tym nie myślimy. Skupiamy się na tym, co jest teraz. Takie momenty jak nasz awans do ósemki czasami zdarzają się tylko raz w życiu. Później będziesz miał co opowiadać dzieciom, wnukom - przyznał Mateusz Ponitka, kapitan naszej drużyny narodowej.