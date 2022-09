EuroBasket 2022. Fenomenalna w obronie Francja za mocna dla Polski. Biało-czerwoni powalczą o brązowe medale

Półfinał EuroBasketu 2022: Polska - Francja 16.09.2022

Marzenia są po to, by po nie sięgać - z takiego założenia wychodzą na mistrzostwach Europy koszykarze reprezentacji Polski. Z grupy, która występowała w Pradze, biało-czerwoni wyszli z bilansem 3-2. Niewielu wierzyło, że drużyna Igora Milicicia będzie w stanie namieszać na turnieju rozgrywanym w czterech państwach. Po przenosinach do Berlina do hali Mercedes-Benz Arena nasza kadra rozkręcała się z meczu na mecz. Najpierw zaskoczyła Ukrainę (po 25 latach meldując się w ćwierćfinale), a następnie zszokowała wielu eliminując obrońców tytułu, czyli Słowenię (po 51 latach osiągając półfinał).