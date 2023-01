Euro wypiera Kunę, a w Polsce lawina populizmu

Politycy opozycji niemal bezwarunkowo przyklaskują zmianie. Szymon Hołownia na Twitterze pisze o świętowaniu w Chorwacji. Inni politycy idą w jego ślady. Do tego wrzucają bezrefleksyjnie, że za rok Euro wprowadzi Bułgaria i "wyprzedzi Polskę". To wpisy populistyczno-mitomańskie. Nie mające nic wspólnego z analizą ekonomiczną. A dyskusji o skutkach społecznych już nie ma wcale.

Prawdy i mity o Euro

W powszechnym przekonaniu zwolenników Euro waluta ta, po przyjęciu w Polsce, przyniesie szereg korzyści. Najważniejsze z nich to niska inflacja, niskie koszty transakcji międzynarodowych, przewidywalność prowadzenia biznesu, dostęp do taniego kapitału. Tyle w teorii. Co w praktyce jest prawdą?

Niewątpliwie przewidywalność kursów to plus dla biznesu. Niższe koszty transakcyjne także. Ale pozostałe elementy nie są już takie pewne. Nie jest prawdą, ze Strefa Euro oznacza pewność niskiej inflacji. W posługujących się wspólną walutą państwach bałtyckich inflacja jest wyższa niż w Polsce. Estonia i Litwa odnotowywały inflację na poziomie 22% (źródło: Eurostat). To pokazuje, że samo przyjęcie Euro nie oznaczało pewności niskiej inflacji, w zderzeniu z kryzysem energetycznym. Oczywiście średnia inflacja w Strefie (ok 10%) jest wyższa niż w Polsce (ok. 17%), ale nie ma tu mowy o gwarancji stabilności cen.