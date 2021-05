EURO 2020. Prezentujemy kadrę biało-czerwonych na mistrzostwa Europy. Zobaczcie zdjęcia piłkarzy i najważniejsze informacje [galeria]

Aleksandra Dulkiewicz: Polski Ład? Uderzy w budżet Gdańska z siedmiokrotnie większą siłą niż kryzys wywołany COVID-19

Samorządowcy pytają, w jaki sposób rząd zamierza wynagrodzić gminom mniejsze wpływy do budżetów, wynikające ze zmian podatkowych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Resort finansów szacuje, że nowy program Zjednoczonej Prawicy będzie kosztować wszystkie gminy do spółki ok. 10 mld zł rocznie. - Utrata rocznie kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych wpłynie na zaniechanie lub ograniczenie zadań np. modernizacji kilku czy kilkunastu kilometrów drogi czy zakupu aparatury do szpitala – komentują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.