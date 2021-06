Euro 2020. Piłkarze, których zabraknie na turnieju mistrzostw Europy. Zlatan Ibrahomović, Sergio Ramos, Arkadiusz Milik i inni

Kontuzje to najczęstsze powody wykluczające znakomitych zawodników z gry dla swoich reprezentacji. Uraz kolana przekreślił szanse udziału na Euro 2020 Zlatana Ibrahimovicia . Gwiazdor reprezentacji Szwecji oraz AC Milan nie musiał przechodzić operacji, ale niezbędna była kilkutygodniowa rehabilitacja, co przekreśliłoby wypracowanie reprezentacyjnej formy.

Ibrahimović "wypadł" z gry w połowie maja. Tuż przed wielkim turniejem musiał pożegnać się z nim Arkadiusz Milik . Napastnik Olympique Marsylia oraz reprezentacji Polski urazu łąkotki doznał w ostatnim meczu Ligue 1. Po przylocie na zgrupowanie reprezentacji Polski do Opalenicy lekarze prześwietlili dokładnie kolano piłkarza i uznali, że uraz jest na tyle poważny, że nie można go zlekceważyć. Milik nie będzie więc strzelał bramek na Euro 2020.

Na uporządkowanie spraw zdrowotnych musiał się zdecydować także prawoskrzydłowy Mason Greenwood . Wychowanek Manchesteru United nie pojedzie więc na Euro 2020 i nie wspomoże reprezentacji Anglii. Jego kolego z klubu i reprezentacji Aaron Wan-Bissaka również będzie się musiał zadowolić oglądaniem turnieju w telewizji. On nie znalazł się w kadrze narodowej przez brak powołania.

Czasami absencja niektórych zawodników wynika właśnie z kłopotów bogactwa selekcjonerów ich krajów. - Francja jest moim faworytem do wygrania Euro 2020. To zespół, który mógłby wystawić dwie jedenastki i one byłyby równorzędne - stwierdził Maciej Rybus, lewy obrońca reprezentacji Polski, który w sezonie 2016/2017 grał w Olympique Lyon.

Jego słowa potwierdził Didier Deschamps, który na Euro 2020 nie zabrał takich gwiazd jak Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Dayot Upamecano (RB Lipsk), czy Florian Thauvin (Olympique Marsylia).

Luis Enrique, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, zdecydował się nie powoływać Sergio Ramosa, czyli ostoi defensywy Realu Madryt i drużyny narodowej. To samo spotkało Saula Nigueza, środkowego pomocnika Atletico Madryt.