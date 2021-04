EURO 2020. Piłkarska reprezentacja Polski zamieszka w hotelu Marriot w Sopocie. Biało-czerwoni trenować będą na Arenie Gdańsk

UEFA dokonała zmian jeśli chodzi o miejsca rozegrania meczów z udziałem reprezentacji Polski. Podopieczni trenera Paulo Sousy początkowo mieli grać ze Słowacją i Szwecją w Dublinie, a z Hiszpanią w Bilbao. Tak jednak nie będzie i dlatego PZPN ostatecznie zrezygnował z ośrodka Portmarnock pod Dublinem. Zmiana nastąpiła dlatego, bo Dublin i Bilbao nie dały jednak gwarancji wpuszczenia na trybuny przynajmniej części kibiców, a to był warunek UEFA, aby zachować prawo współorganizacji turnieju. Ostatecznie Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, że mecze grupowe biało-czerwonych zostaną rozegrane w Sankt Petersburgu (14 czerwca ze Słowacją i 23 czerwca ze Szwecją) i Sewilli (19 czerwca z Hiszpanią). 17 maja 2021 roku o godzinie 12:00 selekcjoner Paulo Sousa ogłosi szeroką kadrę reprezentacji Polski na zgrupowanie w Opalenicy. 1 czerwca poznamy zaś ostateczny skład biało-czerwonych na turniej finałowy EURO 2020.

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa od 24 maja do 9 czerwca. Przed turniejem drużyna narodowa rozegra dwa towarzyskie spotkania – 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu. 9 czerwca biało-czerwoni zameldują się w Hotelu Marriott Resort & Spa w Sopocie, który będzie oficjalną bazą drużyny narodowej w trakcie EURO 2020. Reprezentacja Polski będzie zaś trenowała na Arenie Gdańsk.

To właśnie z lotniska w Gdańsku piłkarska reprezentacja Polski będzie wylatywać na poszczególne mecze mistrzostw Europy, a po nich wracać do Trójmiasta. W Sopocie i w Gdańsku biało-czerwoni mają mieć optymalne warunki, aby dobrze przygotować się do meczów.

