Euro 2020. Hotel Sopot Marriott Resort & Spa będzie domem reprezentacji Polski w trakcie trwania mistrzostw Europy

Drużyna selekcjonera Paulo Sousy od środy, 9 czerwca 2021 roku zakwaterowana będzie w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa, który mieści się przy ul. Bitwy pod Płowcami. To obiekt, który jest w połowie drogi pomiędzy najsłynniejszym molem w Polsce a uroczym Parkiem Jelitkowskim. Czterogwiazdkowy hotel położony jest 50 metrów od piaszczystej plaży. Łączy on w sobie architekturę skandynawską i regionalną. Oferuje aż cztery baseny z nastrojowym oświetleniem i wodospadami. Jednym z nich jest odkryty basen na dachu (tylko dla osób powyżej 16. roku życia). Goście mogą także korzystać z profesjonalnych masaży i różnych saun.

Z jednej strony sztab reprezentacji Polski w piłce nożnej wybrał niezwykle popularne w sezonie letnim Trójmiasto, a z drugiej będzie musiał zmierzyć się z falą popularności biało-czerwonych. Z PZPN-u słyszymy, że potencjalny kontakt piłkarzy z kibicami będzie niemożliwy. Fani będą mogli zobaczyć naszą drużynę narodową podczas oficjalnych treningów na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, a szczegóły w tej sprawie są jeszcze ustalane.

- Zgodnie z zaleceniami UEFA drużyny będzie odizolowana od osób z zewnątrz. Oznacza to, że hotel Marriott w całości jest zarezerwowany na potrzeby reprezentacji. Nie będą miały do niego dostępu osoby spoza naszej delegacji. Jedyny kontakt ze światem zewnętrznym, to konferencje prasowe na stadionie. Nie przewidujemy żadnych spotkań z kibicami - przekazał nam Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Euro 2020. Sankt Petersburg i Sewilla to miasta, w których zagra Polska w fazie grupowej mistrzostw Europy