EURO 2020. Dla kogo półfinał piłkarskich mistrzostw Europy? Wyrachowanie Belgów, włoski temperament czy kolejne sensacje?

Przynajmniej jeden półfinalista z całą pewnością będzie zaskakujący, bowiem o miejsce w czołowej czwórce turnieju zagrają reprezentacje Czech oraz Danii. Bardzo dobrze zorganizowani na boisku zagrają z zostawiającymi serducho na boisku Duńczykami, którzy wrócili do gry po pierwszym meczu – przegranym – z Finami, w którym zawał serca miał Christian Eriksen.

- Szwajcaria zrobiła więcej niż można było się spodziewać, bo nikt nie przypuszczał, że wyeliminuje naszpikowanych gwiazdami mistrzów świata – mówi Bogusław Kaczmarek, były piłkarz i trener Lechii Gdańsk, piłkarz Arki Gdynia, oraz asystent Leo Beenhakkera w reprezentacji Polski. - Każda drużyna w turnieju z definicji ma słabszy mecz, a Hiszpanie mieli taki z Polską, ale nie wykorzystaliśmy słabości i pewności siebie rywali. Widać, ile znaczy dla drużyny zawodnik na pozycji „6”, bo to barometr między defensywą i ofensywą, a po stracie piłki kluczowy zawodnik do odbudowania właściwej organizacji na boisku. Powrót z kwarantanny Sergio Busquetsa przywrócił drużynie spokój i równowagę. Moja sympatia będzie po stronie słabszego, ale przejdźmy do rzeczywistości i moim zdaniem Hiszpania wygra 2:1.