Eryk Jóźwiak nie będzie musiał rwać włosów z głowy. Zdunek Wybrzeże Gdańsk bierze juniora z PGE Ekstraligi na najważniejszy mecz sezonu Tomasz Galiński

fot. Wiktor Rafalski/Facebook

Wszystko wskazuje na to, że mimo gróźb menedżera Eryka Jóźwiaka do Bydgoszczy zespół Wybrzeża Gdańsk uda się z juniorami w składzie. Co prawda nie nastąpił nagły skok formy u Karola Żupińskiego czy Kamila Marcińca, ale do końca sezonu wypożyczono Wiktora Rafalskiego z GKM-u Grudziądz. Jedno jest pewne - gorzej nie będzie.