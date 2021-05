Ergo Technology & Services wynajęła blisko 6 tys. m kw. powierzchni w biurowcu Format w Gdańsku

Ergo Technology & Services SA (ET&S) działa w Polsce pod jednym szyldem od stycznia 2021r. Powstała w wyniku integracji spółek Ergo Digital IT i Atena, skupiając w ramach jednej organizacji know-how i najlepsze praktyki obu podmiotów. Jako jeden z głównych hubów w globalnej strukturze Ergo Technology & Services Management AG, spółka tworzy rozwiązania technologiczne wspierające proces digitalizacji całej Grupy Ergo.

- Ergo Technology & Services zatrudnia obecnie ok. 1000 osób - zespół ekspertów z branży IT specjalizujących się w budowaniu nowoczesnych rozwiązań dla branży ubezpieczeniowej. To skomplikowane, długoterminowe projekty. Zmieniając siedzibę chcemy przede wszystkim zintegrować zespół – dzięki nowej siedzibie będziemy mogli pracować w jednej lokalizacji (a nie jak dotychczas w czterech). Ta zmiana pozwoli zapewnić naszym pracownikom najlepsze możliwe warunki – mówi Jacek Szymański, członek zarządu Ergo Technology & Services SA.