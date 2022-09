Erasmsus+ InnHub w Gdańsku otwarty. Rektorzy pomorskich uczelni: "Razem możemy więcej"

Na siedzibę InnHuba wybrano Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. W centrum mieszczącym się przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku wszyscy zainteresowani programem nie tylko znajdą punkt informacyjny, ale również mnóstwo propozycji warsztatów czy szkoleń.

- Centrum InHubb będzie promowało cały nasz region i wzmacniało współpracę międzynarodową - mówił w trakcie otwarcia prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. - Szanse, jakie stwarza tam otwarcie tego centrum, fundusze, jakie dzięki temu będziemy mogli pozyskać z Unii Europejskiej, pozwolą nam zrealizować liczne programy, począwszy od stworzenia oferty dla przedszkolaków do seniorów z uniwersytetu trzeciego wieku. To uczelnie właśnie będą spełniały swego rodzaju hub, a więc węzeł, który połączy wszystkie te światy. Pomorze jest liderem jeżeli chodzi o wymianę akademicką. To fantastyczna szansa do wymiany nie tylko studentów, ale również pracowników administracji, czy pozostałych pracowników uniwersytetu.