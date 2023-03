Equinor i Polenergia zakończyły badania geotechniczne i geofizyczne dna Bałtyku dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III

Wyniki badań posłużą do opracowania ostatecznego projektu fundamentów dla około 100 turbin wiatrowych, dwóch morskich stacji elektroenergetycznych, korytarza dla kabla eksportowego i jego połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową w okolicach Ustki.

- Zakończenie badań geotechnicznych i geofizycznych jest kamieniem milowym w realizacji morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III - mówi Michał Kołodziejczyk, prezes spółki Equinor w Polsce.

Badania przeprowadzono na terenie planowanych dwóch farm wiatrowych o łącznej powierzchni prawie 240 km kw. oraz wzdłuż ponad 400-kilometrowych tras kablowych. Dane geotechniczne pozyskano z odwiertów wykonanych na głębokości do 55 metrów pod dnem morskim. W pracach geotechnicznych i geofizycznych uczestniczyły setki specjalistów: od obsady jednostek badawczych po ekspertów zajmujących się interpretacją pozyskanych danych i ich raportowaniem.

W badaniach wzięło udział 10 jednostek pływających należących do kilku wykonawców, w tym do polskiej firmy MEWO, która odpowiadała za prace na morzu w okolicach Ustki, w miejscu, gdzie kable z dwóch farm wiatrowych dotrą do brzegu i połączą się z kablami lądowymi.