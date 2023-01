„Enigma” odtworzona przez polski wywiad i jej niemiecki pierwowzór. Jest wyjątkowa okazja, by obydwie obejrzeć w Muzeum II Wojny Światowej Stanisław Balicki

Już zaraz po wejściu do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej będzie przez najbliższe tygodnie witać zwiedzających prezentacja efektu pracy polskich kryptologów z biura szyfrów wywiadu II Rzeczpospolitej. Odtworzona na podstawie analizy zaszyfrowanych wiadomości maszyna jest szczególnie cenna, to jedyny znany egzemplarz. Obok niej – „Enigma” niemiecka, której nawet nie znali polscy analitycy, rekonstruując maszynę szyfrującą. Zastosowanie metod matematycznych w analizie szyfrów jest polskim wkładem w kryptologię. Prezentacja to kolejna odsłona akcji „Wejście w historię” – prezentowania atrakcyjnej miniekspozycji w hallu wejściowym MIIWŚ, jeszcze przed kasami muzeum. Unikatowe eksponaty pochodzą ze zbiorów warszawskiego Muzeum Historii Polski.