Energetyka przyszłości. Małe reaktory jądrowe będą w miastach normalnym widokiem

- Zapowiedzi budowy w Polsce tzw. małych reaktorów jądrowych (SMR), to dobry kierunek rozwoju naszej energetyki?

- Zobaczmy co się dzieje i będzie działo na rynku energii. Już obecnej wiemy, że będziemy potrzebowali coraz więcej energii, a ta z węgla jest bardzo droga i będzie jeszcze droższa. Tak się dzieje z powodu cen uprawnień do emisji CO2.

Dlatego będziemy potrzebowali energii z różnych źródeł, one będą zaspokajać różne potrzeby. I tu trzeba jasno powiedzieć, ze energia z SMR jest idealna do zaspokajania potrzeb energetycznych tam, gdzie to jest najtrudniejsze. W zakładach przemysłowych, w średniej wielkości miastach. Tam węgiel nie ma przyszłości, gaz trzeba traktować wyłącznie jako paliwo przejściowe, a na budowę tak zwanego „dużego atomu” nie ma szybkich perspektyw, to proces długotrwały. Dlatego te potrzeby przemysłu, miast, ale też całych aglomeracji, jest trudno zaspokoić. SMR wydają się w tych przypadkach zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.