Energa z Grupy Orlen została sponsorem strategicznym elbląskiej Olimpii! ZDJĘCIA

Energa została oficjalnym sponsorem klubu Olimpia Elbląg . Podpisana umowa gwarantuje wsparcie finansowe klubu przez cały obecny rok (licząc od 1 stycznia!). W ramach porozumienia sponsorowaniem objęto dwie drużyny seniorskie prowadzone przez klub: II-ligową i IV-ligową . Przypomnijmy że drużyna grająca w II lidze zakończyła rundę jesienną sezonu 2022/23 na 5.miejscu i mierzy w awans do I ligi na zakończenie rozgrywek.

Wspierają cenne inicjatywy

– Grupa ORLEN z roku na rok coraz mocniej angażuje się w regionie Polski północnej. Rozwijamy nie tylko działania biznesowe na Pomorzu lub Warmii i Mazurach, gdzie inwestujemy w nowoczesną energetykę i niskoemisyjne ciepłownictwo, ale również odpowiedzialnie wspieramy rozwój społecznie ważnych inicjatyw – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dodatkowo, Energa przedłużyła sponsoring akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży, w której szkoli się ok. 500 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Jest to kontynuacja projektu „Olimpijskie marzenia z ORLENEM” realizowanego w 2022 roku. Celem tej edukacyjnej inicjatywy jest wyszkolenie młodych sportowców, którzy w przyszłości będą mogli spełnić marzenia o zawodowym piłkarstwie i występować na poziomie centralnym w barwach Olimpii Elbląg. Wszyscy uczestnicy trenują pod okiem wykwalifikowanej kadry składającej się z 24 trenerów posiadających odpowiednie licencje związków sportowych oraz z 6 wolontariuszy. Klub, w zakresie szkolenia dzieci, jako jedyny w województwie uzyskał najwyższy Certyfikat PZPN – ZŁOTĄ GWIAZDKĘ.